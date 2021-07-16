РФ обвинили в подготовке военной агрессии против Грузии

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РФ обвинили в подготовке военной агрессии против Грузии
В Мире

Авторы грузинского издания «Грузия online» рассказали об очередном заявлении представителя антиоккупационного движения «В единстве» Давида Кацарава. По его словам, в любой момент в Грузии может начаться осуществление агрессивных действий со стороны «российских оккупантов». Несмотря на то, что заявления активиста часто носят сомнительный характер, на этот раз он доказал свои предположения фактами в виде пяти окопов. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Так, по словам Кацарава, возле леса близ грузинских сел Цахвли и Чорчан вооруженные силы РФ роют танковые окопы. Также представитель партии сообщил, что неподалеку от леса, расположенного возле села Кода, рядом с автобаном заметил оккупантов.


Впервые стоянка для специальной тяжелой техники на границе оккупационной линии была замечена 10 июля. За это время количество таких окопов увеличилось до 5.

«Расположение окопов находится прямо возле линии оккупации. Считаю, что это подготовка. На этих местах будет размещаться тяжелая техника», - считает представитель движения «В единстве».

В связи с этим Кацарава предупреждает, что агрессивные действия со стороны оккупационных сил России можно ожидать в любой момент.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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