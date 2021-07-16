“Правила должны быть одни для всех”: социолог Максим Шугалей о двойных стандартах антиковидных мер

Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации. По ее словам, вакцинация не
Израиль стал первой страной, где отпраздновали возвращение к нормальной жизни и снятие большинства ограничений благодаря большому охвату населения
В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры
В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ
В Новосибирске в июне выросла почти на 25% смертность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Если в мае в городе умерло 3167 человек, то в июне
О том, почему не все врачи готовы вакцинироваться от COVID-19 в интервью Telegrаm-каналу « НСН » рассказал президент межрегиональной общественной
В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал
В России зарегистрировано несколько препаратов от коронавируса, и один из них – вакцина «ЭпиВакКорона». Она прошла регистрацию 13 октября 2020 года и
В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав РФ приводит указания на счет регистрации неблагоприятных последствий прививок против
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