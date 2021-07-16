“Правила должны быть одни для всех”: социолог Максим Шугалей о двойных стандартах антиковидных мер

Россияне хотят самостоятельно принимать решение о том, прививаться им от коронавируса или нет. Таковы результаты исследования Фонда «Общественное мнение». Людей беспокоит наступление на их гражданские права и свободы. Они сопротивляются обязаловке в вакцинировании, и опасаются, что за это последует наказание.

"Я не раз заявлял, что считаю вакцинацию долгом каждого сознательного гражданина, — комментирует ситуацию ученый-социолог Максим Шугалей. Если власти примут решение об обязательной вакцинации, значит, другого выбора у них нет".

При этом, уверен Шугалей, Минздрав должен позаботится о том, чтобы за прививкой не нужно было вставать в очередь за две-три недели. Напряженки с поставками вакцины быть не должно.

Что касается риторики антипрививочников, то ответом на нее является простой выбор: хочет человек “загреметь” в реанимацию под аппарат ИВЛ или нет. Думается, что нет. А значит, мягкая информационная кампания за вакцинацию сподвигнет большинство принять решение поставить прививку, чтобы уберечь себя и близких.

"Если продвигать политику запугивания штрафами и увольнениями, не исключаю, что народ воспримет саму идею обязательной вакцинации в штыки", – заключает Шугалей.

Однако санкции за отказ от прививки – это лишь часть опасений граждан. В связи с ужесточением антиковидных мер многие предприниматели задумались: как выживать?

"Малый и средний бизнес зажат в тисках ограничений, – констатирует Шугалей. – При этом я наблюдаю явный перекос. Зайдя в любой ТЦ Петербурга, я вижу закрытые фудкорты, но работающие рестораны. Не ясно, по какому принципу закрыли одни заведения, а другим позволили работать".

Социолог уверен: чтобы пережить пандемию и ее последствия, необходимо создать равные условия для всех представителей бизнеса. Шугалей призвал власти города и страны проявить “адекватность действий”.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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