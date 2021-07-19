Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море

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Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море
В Мире

НАТО масштабными морскими учениями в Черном море и инциденте с британским эсминцем, который вряд ли был импровизацией, заявляет о своем намерении присутствовать в регионе на постоянной основе. Россия демонстрирует готовность отстаивать свои собственные интересы, в том числе и Крым, который на Западе продолжают считать украинским. То есть, напряженность растет день ото дня, причем, многое важное остается за кадром.


«Инциденты в море недалеко от Крыма, среди которых недавняя «встреча» британского миноносца Defender с российскими военно-воздушными и морскими силами — только последний эпизод в целой череде, подтверждают важнейший геополитический подтекст украинского кризиса», — пишет на страницах хорватского издания Geopolitika обозреватель Марио Стефанов.

Перевод его статьи на русский предоставило издание ИноСМИ.

По его словам, сквозь весь конфликт четко просматриваются стратегические морские интересы.

«Украинский кризис все никак не утихает потому что Москва хочет сохранить и укрепить свою морскую мощь, а также присутствовать не только в Черном море, но и Восточном Средиземноморье. При этом Вашингтон и его союзники столь же горячо желают ограничить российское влияние и вытеснить Россию из означенных регионов», — объяснил он.

Если говорить простыми словам, Москва жаждет вырваться с сухопутной позиции, где находится в окружении сил неприятеля, на открытое морское пространство и «занять позицию на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Используя свои возможности, не только военные, но и дипломатические, РФ после Сирии будет пытаться закрепиться еще и в Среднем Средиземноморье и в Северной Африке - прежде всего в Ливии, Египте и Алжире.

«Столкновение мировых геополитических гигантов за спиной Украины в украинском кризисе — это не только борьба за контроль над континентальными территориями, но и в большей мере борьба Москвы за сохранение необходимого ей военного выхода в Черное море», - резюмировал журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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