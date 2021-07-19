Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать распространение пандемии. Заявления Минздрава и аналогичных российских органов противоречат действительности: наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает ИА Красная весна, ссылаясь на газету «Суть времени».

«Людей беспокоит, что запущенная еще 18 января 2021 года всеобщая вакцинация не приносит, вопреки заявлениям представителей Минздрава, Роспотребнадзора, других ведомств и институтов, каких-либо результатов в плане сдерживания распространения коронавируса. Последние недели фиксируется резкий рост заболеваемости коронавирусом. Растет число тяжелых случаев течения болезни и смертей среди людей молодого возраста», — отметил Дмитриев.

Среди привитых россиян не так уж мало заболевших и некоторые - в тяжелой форме.

«Объяснения медицинских чиновников, включая чиновников от науки, что это из-за того, что нет «иммунной прослойки», мало привитых, только раздражают», — выразил эксперт общественное мнение.

И добавил, что власти перекладывают ответственность на людей, обвиняя их в игнорировании вакцинации, что вылилось в дальнейшую мутацию вируса и «...сейчас будут болеть все». В то же время опыт развитых стран показал, что вакцинация 60% населения не спасла их от роста заболеваемости.

«Принято решение вакцинироваться, а то низкий охват вакцинацией мешает загранпоездкам и инвестициям, поэтому — наращиваем, больше, больше антигенов — в вакцинах, в очередях, в празднованиях окончания средней школы, спортивных праздниках. Бустерное наращивание антигенной нагрузки на граждан — всё равно их не жалко. Продавить граждан летом 2021 года вакцинироваться под угрозой отстранения от работы показалось легким и перспективным инструментом», — резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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