“Запад любит это делать”: Сергей Лавров и Максим Шугалей высказались о возможных вмешательствах в предстоящие выборы

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“Запад любит это делать”: Сергей Лавров и Максим Шугалей высказались о возможных вмешательствах в предстоящие выборы
Политика
Максим Шугалей

Глава МИД Лавров заявил, что в преддверии выборов в Госдуму Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию в России: «Они могут спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад это любит делать». Лавров также полагает, что может развернуться кампания по непризнанию итогов выборов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей петербуржец Максим Шугалей также не исключает попыток вмешательств, при том что «Америке необходимо в первую очередь разобраться со своими проблемами». Ученый напоминает о ситуации с последними президентскими выборами в США, когда месяц не могли посчитать голоса.

Шугалей уверен, что Россия – сильная и независимая страна, и далеко не все готовы видеть нас таковыми.

«Попытки дестабилизировать ситуацию и спровоцировать протесты могут быть предприняты, причем вне зависимости от того, как будет проходить избирательная кампания. Думаю, мы с этим культурно разберемся», – комментирует Шугалей.

Ученый считает, что предстоящие выборы будут максимально прозрачными и объективными – россияне сами решат, кому из депутатов и партий они доверяют. Не исключено, что это расстроит наших оппонентов из других стран, но выборы в Госдуму – это внутреннее дело России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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