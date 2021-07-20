Forbes: Киев рассчитывает победить в возможной войне с Россией с помощью турецких беспилотников

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Forbes: Киев рассчитывает победить в возможной войне с Россией с помощью турецких беспилотников
В Мире

Американские журналисты издания Forbes уверены: приобретая у Турции для своих ВМС боевые беспилотники Bayraktar TB2, Украина рассчитывает на победу в противостоянии с Россией: украинские военные чины уверены, что беспилотники будут уничтожать российские корабли в черноморском регионе так же, как сокрушали армянские танки. За последние 30 лет эти дроны стали первым столь крупным вооружением, купленным киевской властью. 

Применяя Bayraktar, ВМС Украины собираются прикрыть побережье Черного и Азовского морей от возможного нападения российской армии. А на подобную мысль руководство ВСУ натолкнули успехи азербайджанцев в Нагорном Карабахе: там турецкие БПЛА совместно с барражирующими боеприпасами помогали громить мощные укрепления армян.

Как отметили журналисты из США, авиапарк Украины весьма устарел и практически не имеет никакого влияния на исход возможной войны. В связи с этим украинский Минобороны закупает для ВВС и ВМС страны турецкие Bayraktar TB2.

Недавно появившиеся в Украине первые четыре экземпляра БПЛА размещены на авиабазе под Николаевом. Как стало известно, Минобороны планирует докупить еще какое-то количество турецких дронов, после чего не исключается и поставка новой партии. 

Предполагается, что новые дроны Bayraktar TB2 войдут в систему береговой обороны Украины и помогут «сдержать российскую агрессию» в Черном море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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