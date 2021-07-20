В сети появились ранее не опубликованные кадры из фильма «Ржев»

На этих кадрах слышно, что главного героя называют по фамилии, однако в финальной версии фильма эти кадры были переозвучены.

Российские СМИ опубликовали первоначальные кадры одного из эпизодов фильма «Ржев». В версии фильма до переозвучки в этом эпизоде называлась фамилия главного героя в исполнении Сергей Жаркова — Пригожин.

А вот в той версии кинокартины, которая вышла на экраны в этом эпизоде называется место действия — село Овсянниково.

Интересно, что в книге, по которой снят фильм, героя зовут Евгений Ильич Пригожин, однако зрители кинокартины узнали его уже как героя без фамилии — Евгений Ильич.

Фильм «Ржев» повествует о страшной битве 1942 года во время Великой Отечественной войны. Он вышел на киноэкраны в феврале 2020 года и был тепло встречен как зрителями, так и критиками.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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