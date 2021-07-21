«Флоридан» заключит контракты на обеспечение питанием с 19 школами Приморского района

«Фирма Флоридан» победила в трех тендерах на поставку питания в 19 школ Приморского района, о чем сообщил комитет по госзаказу Петербурга. Комбинат обслуживает местные образовательные учреждения уже десять лет. Второе место в торгах заняло предприятие «Артис-детское питание».

Ранее «Фирма Флоридан» пыталась заморозить вышеуказанные тендеры, пожаловавшись на организатора в УФАС. Об это сообщали СМИ . Компания оспорила требование о наличии профильного высшего образования у заведующих производством. Антимонопольщики встали на сторону поставщика, заявив, для этой работы хватит среднего специального образования. Напомним, что из 39 заявленных «Фирмой Флоридан» специалистов лишь у 9 оказалось высшее образование. При этом у конкурентов таких проблем на тендерах не возникало.

Согласно правилам, если «Фирма Флоридан» потеряет выигранные контракты по инициативе школ, обслуживать образовательные учреждения станет «Артис-детское питание». Ранее ФАС неоднократно уличала данные предприятия в картельных сговорах с целью получения выгодных заказов.

Однако, действительно ли имел ли место сговор между поставщиками на вышеупомянутых торгах, сказать сложно. В прежних картелях комбинаты снижали стартовую цену на один и тот же показатель (1,5% или 3%). В данном же тендере компании боролись за контракты путем демпинга. «Фирма Флоридан» снизила начальную цену каждого из тендеров на 25%. «Артис-детское питание», в свою очередь, снизил их стоимость на разную величину. Первый – на 16,5%, второй – на 34% и третий – почти на 50%. Вероятно, своими действиями поставщик пытался создать иллюзию конкурентной борьбы с «Флоридан».

На эту версию указывает и подозрительное поражение «Артис-детское питание» по неценовым критериям. «Фирма Флоридан» выиграла этот конкурс благодаря количеству исполненных контрактов и числу положительных отзывов по ним. «Артис-детское питание» заявил значительно меньше выполненных контрактов и благодарственных писем, не став бороться за тендеры.

Суммируя вышесказанное, торги проходили в довольно странной обстановке. Не исключено, что имели место махинации поставщиков, забравших. Однако, нестандартный ход торгов не позволяет ФАС заявить о наличии сговора между предприятиями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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