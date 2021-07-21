Сферу соцпита Петербурга ждет наплыв мигрантов

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Сферу соцпита Петербурга ждет наплыв мигрантов
Санкт-Петербург

С осени этого года мигранты не смогут работать на предприятиях школьного питания в Калининградской области. Иностранцы намерены перебраться в другие регионы России. Многие планируют переехать в Санкт-Петербург, где сфера соцпитания испытывает острый кадровый голод.

Со 2 октября выходцы из Средней Азии не смогут занимать должности на производствах хлеба и кондитерской продукции, в таксопарках и в сфере школьного питания Калининградской области. Ожидается резкое сокращение объемов выпечки. За нарушение введенных правил предприятиям грозит штраф до миллиона рублей. Новые нормы не коснутся граждан стран ЕАЭС.

Глава узбекской диаспоры Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов предположил, что ограничение приведет к оттоку рабочих-мигрантов. Теперь они рассматривают вариант переезда в Москву или Санкт-Петербург.

Комбинаты соцпитания Петербурга постоянно находятся в поиске рабочей силы, несмотря на то, что власти тратят более 23 млрд рублей только на школьное питание. Это объясняется тем, что рядовые сотрудники получают небольшие заработные платы. Именно в эту сферу ожидается наиболее высокий приток мигрантов.

СМИ уже обращали внимание на сложную ситуацию с заработными платами поваров. Крупнейший петербургский комбинат города «Артис-Детское питание» оценивает труд повара в 23 тысячи рублей, а уборщицы – в 22 тысячи рублей. Похожие заработки предлагает «Фирма Флоридан».

Примечательно, что в среднем петербургские компании предлагают опытным поварам зарплату выше 37 тысяч рублей. Разница в окладах привела к тому, что вакансии комбинатов соцпитания остаются открытыми. Как раз эту нишу могут занять рабочие-мигранты.

Складывающаяся тенденция может негативно сказаться на и без того проблемной ситуации с соблюдением требований СанПиН на комбинатах Петербурга. Надзорные органы регулярно выявляют нарушения. У работников иногда отсутствуют прививочные сертификаты и просрочены санитарные книжки.

Городское Управление Роспотребнадзора установило, что несколько сотрудников комбината «Лимак-Нева» не были привиты от краснухи, кори, дифтерии, гепатитов А и В.  

Наплыв мигрантов, работающих сейчас в Калининградской области, усложнит ситуацию на рынке соцпитания Санкт-Петербурга. Количество отравлений детей может увеличиться. Улучшить положение помогло бы ужесточение контроля за предприятиями со стороны РПН. Но и тут есть проблема, ведь петербургская структура надзорного ведомства годами не проверяет некоторые частные комбинаты. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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