Турция может продать Украине комплексы ПВО «Коркут»

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Турция может продать Украине комплексы ПВО «Коркут»
В Мире

Аналитики турецкого издания «Haber7» сообщили о новой возможной оружейной сделке Турции с Украиной. Указывается, что Анкара может продать Киеву некоторые свои ударные беспилотники, а также передовые комплексы ПВО «Коркут», информирует «ИноСМИ».

По предположению экспертов, Турция готовится предложить контракт о поставке в Украину нескольких единиц ПВО Korkut, дальность которых составляет 4500 метров. Известно, что данная система, которая была разработана компанией ASELSAN за счет государственных ресурсов Турции, соответствует всем оперативным требованиям и стандартам НАТО. Информацию турецкого издания подтвердил и украинский новостной сайт «Defense Express», который поддерживает связь более чем со 100 компаниями и организациями. 

«Турция не ограничится военной помощью для Украины только в виде БПЛА Bayraktar TB2, но и предоставит несколько комплексов передовых ПВО Korkut», - указано в публикации украинского издания. 

Известно, что ПВО Korkut создан на базе плавающего гусеничного БТР ZMA, на который установлена необитаемая башня со спаренной артиллерийской установкой, состоящей из двух 35-мм автоматических пушек компании МКЕК. Темп стрельбы такого вооружения составляет 1100 выстрелов в минуту, а расчет ЗСУ осуществляют 3 человека — командир, наводчик-оператор и механик-водитель. Турецкая система ПВО Korkut предназначена в первую очередь для защиты боеприпасов крылатых ракет, БПЛА, а также ракет типа «воздух-воздух» и боевых вертолетов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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