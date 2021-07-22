Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации

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Сенатор Джонсон: в Израиле заражаются COVID-19 после вакцинации
В Мире
Сенатор США Рон Джонсон

Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации.

Он сообщил, что процент полностью вакцинированных среди новых случаев COVID-19 равен проценту вакцинированных в популяции. Об этом, по его словам, свидетельствуют данные, полученные из Израиля. 

В Израиле вакцинировано 84% и на данный момент там в общем объеме новых случаев 84% приходится как раз на вакцинированных.


«Я только что получил сегодня утром данные из Израиля. Они говорят, что около 84% населения вакцинировано. Но в новых случаях COVID в Израиле около 84% составляют вакцинированные лица. …Похоже, что вакцина Pfizer не работает против варианта Delta», — рассказал Джонсон.

По мнению американского сенатора, от людей скрывают всю правду о коронавирусе. Он уверен в существовании сговора между всеми СМИ, федеральными агентствами здравоохранения и правительством страны.

Также сенатор рассказал, что на данный момент акцент стоит на массовой вакцинации. Но статистика, по его словам, доказывает, что среди госпитализированных лиц вакцинированных 58% полностью и 3% частично. Поэтому можно говорить, что вакцинация в какой-то мере эффективна. В тоже время, отметил Джонсон, стоит учитывать, что есть процент пациентов, которые госпитализированы непосредственно после вакцинации и было бы правильно, если и он был озвучен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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