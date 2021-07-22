Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея
Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,
Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать
Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен
Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там
НАТО масштабными морскими учениями в Черном море и инциденте с британским эсминцем, который вряд ли был импровизацией, заявляет о своем намерении
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
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