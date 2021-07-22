Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”

Смольный выделит более 1 млрд рублей на модернизацию городских библиотек. На эти деньги планируется, в частности, разработка мобильного приложения "Петербургская библиотека". Программа позволит записаться в библиотеку в любое время, выбрать в личном кабинете нужную книгу, продлить срок ее пользования.

Известный петербургский композитор Андрей Иванов выступил с предложением перепрофилировать часть библиотек в новые культурные центры.

“Поскольку по окончании школы я учился в трёх учебных заведениях, большое количество времени проводил в библиотеках, но теперь не хожу в них, потому что всё доступно в цифровом виде”, – высказывается Иванов.

По мнению композитора, имеет смысл оставить действующими самые значимые библиотеки, а большую их часть перепрофилировать.

“Например, когда-то государство построило огромное количество телефонных станций, где располагались релейные системы, – вспоминает Иванов. – А потом техника связи стала миниатюрной, эти здания оказались не нужны в прежнем виде, и их переделали под другие нужды. Так же и с библиотеками”.

Иванов предлагает открыть в нынешних библиотеках новые культурные центры. Таким образом учреждения сохранят свое просветительское назначение, но станут больше соответствовать сегодняшнему дню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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