Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”

Image 16+
Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”
Санкт-Петербург

Смольный выделит более 1 млрд рублей на модернизацию городских библиотек. На эти деньги планируется, в частности, разработка мобильного приложения "Петербургская библиотека". Программа позволит записаться в библиотеку в любое время, выбрать в личном кабинете нужную книгу, продлить срок ее пользования.
Известный петербургский композитор Андрей Иванов выступил с предложением перепрофилировать часть библиотек в новые культурные центры.

“Поскольку по окончании школы я учился в трёх учебных заведениях, большое количество времени проводил в библиотеках, но теперь не хожу в них, потому что всё доступно в цифровом виде”, – высказывается Иванов.

По мнению композитора, имеет смысл оставить действующими самые значимые библиотеки, а большую их часть перепрофилировать.

“Например, когда-то государство построило огромное количество телефонных станций, где располагались релейные системы, – вспоминает Иванов. – А потом техника связи стала миниатюрной, эти здания оказались не нужны в прежнем виде, и их переделали под другие нужды. Так же и с библиотеками”.

Иванов предлагает открыть в нынешних библиотеках новые культурные центры. Таким образом учреждения сохранят свое просветительское назначение, но станут больше соответствовать сегодняшнему дню.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сферу соцпита Петербурга ждет наплыв мигрантов

Вчера, 20:15

«Флоридан» заключит контракты на обеспечение питанием с 19 школами Приморского района

Вчера, 19:20

Поставки контрафактной продукции в учебные заведения встречаются все чаще

9-07-2021, 21:35

Яровая предложила инструмент по улучшению качества школьного питания

8-07-2021, 13:55

В Петербурге начали вести подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 14:15

Власти Ленобласти вводят максимально жесткий антиковидный режим

19-06-2021, 13:50

Волчек предложил ввести независимого регулятора в сферу детского питания

16-06-2021, 17:00

Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе

13-06-2021, 13:25

ПМЭФ-2021: проекты реконструкции дадут толчок развитию экономики Петербурга

5-06-2021, 16:30

Комитет по инвестициям Петербурга заключил соглашения с компанией «Мегалайн»

4-06-2021, 19:35

ПМЭФ-21: власти Северной столицы подписали соглашение с «Мегалайн»

4-06-2021, 17:50

Транспортную систему Северной столицы ждут колоссальные перемены

1-06-2021, 19:55

«Мегалайн» представит на ПМЭФ несколько инновационных проектов для Петербурга

1-06-2021, 18:25

Компания «Мегалайн» представит на ПМЭФ-2021 два крупных проекта по развитию Санкт-Петербурга

31-05-2021, 19:15

Проект по реконструкции станции «Горская» включает строительство ТПУ

31-05-2021, 16:25

Бражко призвал избавить детей от школьных сосисок по цене 70 рублей за килограмм

22-05-2021, 18:55

Врачи сообщают о массовом отказе петербуржцев от вакцинации против коронавируса

20-05-2021, 21:10

После нападения неизвестных глава УСП Петербурга написал заявление в полицию

20-05-2021, 20:55

В ОП РФ заявили о важности допуска родителей в школьные столовые

16-05-2021, 12:15

Беглов избавит Генплан от коррупционной составляющей

12-05-2021, 21:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации
  • 19-07-2021, 19:10

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны
  • 20-07-2021, 14:50

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают
  • 19-07-2021, 23:05

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать

Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета
  • 20-07-2021, 21:35

Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета

Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации
  • Вчера, 07:40

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма
  • 20-07-2021, 13:25

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма

Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из

Новости партнеров
Новости партнеров
Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть
  • Вчера, 15:15

Эпидемиолог Елена Хорькова объяснила, зачем нужна вакцинация, если все равно можно заболеть

Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые
  • 20-07-2021, 09:55

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там

Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море
  • 19-07-2021, 15:10

Хорваты заподозрили Россию в подготовке к новой войне за Черное море

НАТО масштабными морскими учениями в Черном море и инциденте с британским эсминцем, который вряд ли был импровизацией, заявляет о своем намерении

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19
  • Сегодня, 08:15

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской