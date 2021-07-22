Талибы испугались российских учений у границ Афганистана

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,
Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен
Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.
Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент
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