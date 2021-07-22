Талибы испугались российских учений у границ Афганистана

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Талибы испугались российских учений у границ Афганистана
В Мире

Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим группировка «Талибан» (террористическая организация запрещена в РФ) по всей территории Афганистана вытесняет правительственную армию. Когда россияне подступили близко к границам Афганистана, талибы заметно встревожились, опасаясь вмешательства России в конфликт. Об этом сообщает МК.

Как сообщается в прессе, впервые за почти 20 лет подпольной войны боевики из «Талибан» близки к захвату власти в стране, по некоторым сведениям, в их руках уже половина райцентров, радикалы эффективно пополняют свои отряды новыми рекрутами, в том числе из бывших солдат армии Афганистана. Они готовятся штурмовать Кандагар, Кундуз.

Подобные успехи «Талибана» тревожат республики Средней Азии. Так, впервые за долгое время в Таджикистане была объявлена мобилизация резервистов. И сейчас в стране развернулись масштабные военные учения с военной техникой. Стягивают к границам свои ВС и Узбекистан и Туркменистан.

Однако российская армия, прибывшая на афганскую границу и в рамках военных учений начавшая обустраивать огневые позиции и отработку маскировки военной техники, вызвала наибольший ажиотаж. Предполагаются, что пройдут также совместные учения с армией Узбекистана и Киргизии.

Сторонники и участники «Талибана» показали неоднозначную реакцию на эти события. В социальных сетях появились неоднозначные сообщения: одни говорят о всерьез обеспокоенных радикалах, которые боятся вмешательства России в конфликт, а другие - о готовности боевиков сражаться.

«Сейчас наши братья, которые сражаются на пути Всевышнего на севере Афганистана, обеспокоены. Братья пишут, что у русских большие силы, больше – чем у них, потому что многие сыновья «Талибана» сейчас ушли на юг. Мы ждем развития событий», – пишут в Twitter одни.

«Предупреждение Российской Федерации. Клянусь, вы знаете, что Афганистан – очень опасная страна. Не пытайтесь проникнуть в Афганистан через границу под разными предлогами, иначе вся ответственность будет на вас. Мы, коренные афганцы, не боимся военной техники и коммунистов, вы понимаете это», – угрожают другие.

А в проправительственных кругах учения российской армии поблизости от их границ восприняли позитивно, отмечая, что Москва могла бы оказать помощь в противодействию «Талибану» и защите афганского народа, как когда-то помогла Сирии с ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ).

«Правительство Афганистана должно призвать Россию к военному присутствию для обеспечения безопасности», – пишут пользователи в Twitter.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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