В Санкт-Петербурге снова могут заработать фудкорты в торговых центрах. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле смягчил ограничения при условии, что рестораторы будут соблюдать ряд дополнительных мер безопасности. Но последнее слово остается за местным Роспотребнадзором, под руководством Наталии Башкетовой.

Если петербургские бизнесмены захотят возобновить работу своих ресторанов, то им придется следовать правилам, разработанным комитетом по торговле, который курирует вице-губернатор Максим Соколов. Новые нормы предполагают установку перегородок и ограждений, ограничительных лент. У входов должны стоять сотрудники, которые будут измерять температуру у клиентов. Помимо этого, необходимо контролировать наполняемость общего зала, чтобы количество посетителей не превышало допустимый порог.

Владельцев точек общепита обязали вакцинировать всех своих сотрудников, кроме тех, которые за последние полгода уже переболели коронавирусом. По мнению бизнесменов, условие выполнимо, хотя сделать это будет не так уж просто.

Не исключено, что фудкорты смогут возобновить работу уже в начале следующей недели. Окончательное решение по этому поводу примет петербургский Роспотребнадзор.

КППИ обратил внимание на проблему закрытых фудкортов только благодаря широкому общественному резонансу, а также обращениям петербуржцев к городским властям и в Госдуму РФ. Точки общепита не работают уже второй месяц (с 17 июня), что вызывает большое недовольство многих бизнесменов. Предприниматели обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой разрешить работу фудкортов, пообещав взамен соблюдать все дополнительные меры безопасности, включая вакцинирование сотрудников.

Позднее, 16 июля, в Госдуме обратили внимание на проблему петербургского общепита. Депутаты поддержали идею предпринимателей открыть фудкорты взамен на вакцинацию всех работников. Только после вмешательства Госдумы КППИ начал решать этот вопрос. Но, дав предварительное согласие на возобновление работы фудкортов, отметил, что последнее слово все же за Роспотребнадзором Петербурга. Другими словами, комитет, курируемый Соколовым, не пытается самостоятельно принимать какие-либо решения, перекладывая эту обязанность на других людей. Если бы депутат Госдумы не поддержал петербургских бизнесменов, те, вероятно, так и не смогли бы добиться каких-то подвижек в решении проблемы. А бездействие комитета Соколова, возможно, в итоге довело бы предпринимателей до банкротства.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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