Судьба фудкортов в ТЦ Петербурга оказалась в руках санитарного ведомства Башкетовой

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен
Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.
Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент
В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой
Аналитики турецкого издания «Haber7» сообщили о новой возможной оружейной сделке Турции с Украиной. Указывается, что Анкара может продать Киеву
Введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах стало большой проблемой для многих граждан. Сотрудники разных компаний жалуются на
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