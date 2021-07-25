Бездействие команды Соколова в отношении бизнеса вредит экономике Петербурга

Согласно статистике Минздрава, Петербург вошел в тройку антилидеров среди российских регионов по заболеваниям в 2020 году. Ситуацию усугубляет и коронавирус, из-за чего в регионах вводят ограничения для бизнеса. Одним из самых незащищенных в вопросе поддержки предпринимательства оказался Петербург. Курируемый вице-губернатором Максимом Соколовым экономический блок не создал условий для предоставления бизнесменам финансовой помощи.

Первое место в антирейтинге заболеваний досталось Алтайскому краю - 229,4 тыс. на 100 тыс. населения. Затем идет Петербург - 217,3 тыс., а за ним расположился Ямало-Ненецкий автономный округ – 211 тыс.

Кроме того, по сведениям сайта «Стопкоронавирус», всего за время пандемии COVID-19 в Петербурге заболело 515,2 тыс. человек - это так же второй показатель по стране. Город уступает только Москве (1,4 млн). Более того, последние несколько месяцев в Северной столице стремительно растет статистика заболеваемости. Это обусловлено проведением двух крупных мероприятий - Чемпионата Европы по футболу и «Алых парусов».

По окончании Евро-2020 в Петербурге запретили проводить массовые мероприятия численностью больше 75 человек. Правило не распространяется на театры, концерты, кинотеатры, цирки и спортивные мероприятия, согласованные с комитетом по физкультуре и спорту.

Согласно статистике, на конец июня в Петербурге зафиксировано рекордное количество умерших от коронавируса за сутки, в связи с чем кафе и ресторанам запрещено работать с 2:00 до 6:00, а заполняемость залов не должна превышать 50%. В торговых центрах почти два месяца не работают фуд-корты и островные павильоны, закрыты аквапарки и аттракционы.

Бизнес находится в тяжелейших условиях и не получает поддержки от городских властей. В курируемом вице-губернатором Соколовым экономическом блоке не смогли подготовить эффективную программу финансовой помощи малому и среднему бизнесу в 2021 году. Из-за этого предприниматели несут убытки, многие просто закрываются. За минувший год в Петербурге прекратили деятельность 14,2 тыс. ИП. В СМИ возлагают вину за это на неэффективную работу комитета по инвестициям Романа Голованова и приводят в пример Москву, где бизнесу предоставляют субсидии до 1 млн рублей на погашение процентов по кредиту.

Обратить внимание на трудности петербургского предпринимательства удалось с помощью общественного давления и депутатов Госдумы. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле пошел навстречу бизнесу, предварительно разрешив работу фуд-кортов и «островков» в ТЦ. Однако в целом обстановка в Петербурге остается непростой, как с заболеваемостью, так и с бизнесом - это в первую очередь связано с принятием неэффективных мер экономического блока, подведомственного вице-губернатору Соколову.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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