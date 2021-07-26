National Review: «В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть»

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National Review: «В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть»
В Мире

Издание National Review, ссылаясь на доклад сенатора Тома Коттона, пишет о проблеме с алкоголем у многих американских военных моряков.

Доклад о ситуации в военном флоте США журналисты уже прозвали «Накануне уничтожения», пишет Свободная пресса. Там указывается, что в ВМС США недавно с позором сдались в Персидском заливе иранцам.

Учитывая то, что в военный флот США сейчас идут далеко не самые ответственные, нередко даже психически неустойчивые люди без моральных принципов, ситуация может дойти до того, что в какой-то момент эти моряки станут «обезьянами с гранатой».

В публикации отмечают, что многие моряки современного военного флота США тратят свои деньги на алкоголь и женщин легкого поведения. Зарплата молодых моряков сейчас составляет около 1,6 тыс. долларов США, что по американским меркам не так уж и много. Но и эти деньги они спускают сразу же, как только сходят на землю.

При чем немалая часть заработка уходит на стриптиз-клубы и алкоголь. А чтобы на что-то жить до следующей зарплаты, многие берут займы в микрофинансовых организациях.

Отмечается в публикации и то, что пьянство американские моряки продолжают независимо от того, в какой стране они находятся. При этом они часто ввязываются в драки, но не вступаются за своих.

Драки часто бывают и непосредственно на кораблях. Часто поводом служит расовая ненависть и гомофобия. И всегда в таких случаях капитаны вступаются за темнокожих и геев, что не лучшим образом сказывается на психологическом состоянии команды.

Поэтому, отмечают авторы публикации, в любой момент пьяные американские матросы могут окончательно утратить связь с реальностью и даже нанести удар по «Крымскому мосту».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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