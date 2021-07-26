National Review: «В ВМС США служит пьянь, которая может и по Крымскому мосту шарахнуть»

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими
Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail. По словам
Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом
Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают
Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько. На страницах издания «Лента.Чел» он высказался
В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества. Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой
Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные
Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли. Представитель Пентагона
В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и
Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью
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