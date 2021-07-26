Advance: COVID-19 мог появиться в секретной военной лаборатории США

Хорватское издание Advance изложило на своих страницах версию происхождения коронавируса, которой придерживаются в Китае. Если в двух словах, у патогена искусственное происхождение, но только создали его не в вирусологической лаборатории Уханя, а на американской военной базе Форт-Детрик.

Китай с каждым днем все громче продвигает свою версию происхождения ковида, и все настойчивей обвиняет американцев.

В соответствии с теорией Поднебесной, коронавирус возник на военной базе Форт-Детрик в штате Мэриленд на территории Соединенных Штатов. Изначально там располагался центр американской биологической военной программы, но ее свернули еще в 1969 году. Тем не менее, разработки биологического оружия, как настаивают в КНР, там не прекратились и велись вплоть до 2019 года.

«В июле 2019 года самую секретную лабораторию, BSL-4, закрыл американский государственный центр по контролю и профилактике заболеваний из-за «нарушений правил безопасности в области утилизации опасных материалов». Вновь лаборатория BSL-4 открылась в апреле 2020 года», - цитирует публикацию ИноСМИ.

Авторы статьи отмечают, что эта версия о происхождении коронавируса начала распространяться в соцсетях Китая, а затем ее подхватили и официальные власти.

Ранее одно из китайских изданий предположило, что лаборатория на базе Форт-Детрик никуда не исчезла, а просто переехала на Украину, где, как известно, расположены несколько американских биолабораторий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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