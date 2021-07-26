Коц высказал мнение о грядущем релизе расследования Bellingcat про 33 «вагнеровцев»

Новый фильм-расследование «Вагнергейт» от Bellingcat выйдет 29 июля - в годовщину событий, произошедших в белорусском санатории. Он затронет события, произошедшие год назад, когда «блестящая» операция СБУ провалилась из-за утечки информации.

Украинские спецслужбы планировали арестовать россиян, выставив их сотрудниками «ЧВК Вагнера», предварительно посадив самолет, летящий из Белоруссии в Сирию, в Киеве.

Однако, о плане СБУ стало известно белорусским спецслужбам, которые задержали россиян еще в санатории под Минском, а после передали их России. Украинские силовики обвиняют в провале «блестящего» плана президента Зеленского и его администрацию, которые испугались ухудшения отношений с Россией и «слили» информацию в Белоруссию.

По мнению спецкорреспондента «КП» Александра Коца будущий фильм Bellingcat будет сконцентрирован именно на ошибке Владимира Зеленского, что приведет к ослаблению действующей власти на Украине.

«Цель публикации – свалить режим Зеленского, который показал себя как очень слабый руководитель, неспособный выполнить задачи, поставленные перед ним. Мне кажется, что основной мотив фильма будет в том, что в ближайшем окружении Зеленского были некие предатели, которые «запороли» всю эту уникальную операцию. Расследование, скорее всего, будет напирать на то, что это произошло из-за предательства», — считает эксперт.

Александр Коц считает, что фильм может вызвать серьезные проблемы на Украине. Могут начаться даже протесты и уличные беспорядки – все зависит о того насколько сильно в «Вагнергейте» будут давить на вину Зеленского.

«Это как минимум может стать поводом для инициации процесса импичмента Зеленского с далеко идущими последствиями. Все зависит от того, насколько он намерен защищаться и какие будут указания на его счет у его заокеанских «партнеров». Если он окажет сопротивление, то не исключаю, что осенью возможно уличное обострение, — предполагает Коц. — Я думаю, что те, кто ставят на противников Зеленского, рассчитывают на последующее выполнение задач по дальнейшей колонизации Украины, и необходимым шагом к этому является смещение Зеленского».



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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