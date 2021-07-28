FTI Group: Турция - самая опасная для здоровья туристов страной во время пандемии COVID-19

Эксперты назвали Турцию самой опасной для здоровья туристов страной во время пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом пишет издание Turizm Gazetesi, ссылаясь на результаты исследования немецкой туристической компании FTI Group.

Несмотря на то, что в Турции уже два месяца уровень заражения составляет от 0,02% до 0,11%, что считается низким показателем, тем не менее, из этой страны, рассказали аналитики, возвращается наибольшее число инфицированных COVID-19.

Большинство зараженных возвращаются из курортов Даламана. Мармариса и Бодрума. Там процент заболевших среди отдыхающих составил около 0,03%.

Исходя из данных статистики, в июле 2021 года уровень заражения COVID-19 среди туристов в Турции вырос в три раза в сравнении с показателями предыдущего месяца. Показатели заражения среди туристов из Турции выше даже чем на Майорке и Канарских островах, где достаточно тяжелая эпидемиологическая ситуация среди местного населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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