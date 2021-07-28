«Зеленые человечки уже в Польше»: поляки протестовали против США с флагом РФ

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«Зеленые человечки уже в Польше»: поляки протестовали против США с флагом РФ
В Мире

Агитационный марш против ЛГБТ-пропаганды, прошедший перед посольством США в Варшаве, возмутил общественность. Особую критику вызвал российский флаг, который нес активист по главе колонны митингующих, передает «Евразия Daily».

Организатором резонансной акции против ЛГБТ-пропаганды стал известный польский актер, режиссер исторических кинолент Войцех Ольшанский. Основной идеей протеста стала критика американцев как «агитаторов сомнительного мейнстрима». По свидетельству очевидцев, несколько сотен граждан с польскими флагами прошествовали возле посольства США в Варшаве, скандируя лозунги: 

«Посольство США — посольство ЛГБТ!», «Янки — домой!».

Местные жители были возмущены тем, что во главе марширующих участников акции протеста был размещен огромный государственный флаг РФ с изображением двуглавого орла.

«Честно говоря, я не думал, что доживу до того времени, когда во главе любого протеста в Польше будут маршировать с российскими флагами. Очевидно, Кремль достиг больших успехов в том, чтобы запутать Польшу. По всей видимости, зеленые человечки Володи уже укоренились в нашей стране», - прокомментировала польская блогерша.

Примечательно, что организатор акции Войцех Ольшанский ранее неоднократно становился возмутителем политических настроений в Польше — в частности, критиковал намерения польского правительства отправить молодежь на военное противостояние с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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