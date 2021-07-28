Среди кандидатов в депутаты в Законодательное Собрание Санкт-Петрбурга числится Максим Шугалей — известный учёный-социолог, чья судьба получила широкий резонанс общественности после незаконного ливийского плена в 2019-2020 годов. После возвращения в Россию, исследователь активно включится в общественную жизнь страны, что в конечно итоге и заставила его баллотироваться для большего эффекта от своих действий.

Исследования Шугалея в вопросе социального устройства давно не секрет для многих, в том числе и для депутата Госдумы Максима Шингаркина.

"В области культуры есть ЮНЕСКО, в области экологии можно опереться на инструменты ООН. А вот области социальных исследований ничего нет. Шугалей обладает таким опытом, однако Санкт-Петербург маловат для таких функций" – поясняет Шингаркин.

Вместе с рядом руководителей российских регионов независимый аналитик Дмитрий Бабич отмечает, что важность исследований Шугалея признана не только на родине, но и в ряде зарубежных стран.

"Особой заслугой Шугалея, безусловно, является участие в крупных благотворительных проектах, включая отправку женщинам и детям Ливии партии аппаратов ИВЛ. Проведя полтора года по сфабрикованному обвинению в ливийской тюрьме, он все же не утратил политической и социальной активности" - рассуждает Дмитрий Бабич.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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