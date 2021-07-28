Украина впервые направила турецкий беспилотник Bayraktar на патрулирование Черного моря

Дежурство над Черным морем впервые провел ранее закупленный у Турции ударно-разведывательный дрон Bayraktar TB2. Соответствующую информацию разместил в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным авианавигационного портала Flightradar24, 28 июля Bayraktar TB2 впервые патрулировал в воздухе северо-западную часть Черноморской акватории, вылетев с аэродрома под Николаевом. После этого дрон, пролетев над Одессой, направился в сторону Румынии, а после - Крыма. БПЛА мониторил обстановку на высоте более 5 000 метров.

Как отмечается, сбор данных велся как раз над Одесским месторождением газа - основным источником топлива для Крыма. В этой точке сейчас находятся несколько добывающих платформ и две самоподъемные плавучие буровые установки «Черноморнефтегаза».

Известно, что после миссии Bayraktar вернулся в точку взлета.

Как сообщали ранее СМИ, первый беспилотник турецкого производства был получен 15 июля. По словам главы Минобороны Украины Андрея Тарана, комплекс будет использоваться для наблюдения, а также прикрытия побережья и акваторий Черного и Азовского морей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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