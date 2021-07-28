Версия о шантаже Зеленского подтверждается: релиз документального фильма Bellingcat снова перенесли

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо
По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода,
Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ
Эксперт РАН, президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский прокомментировал вакцинацию детей от коронавируса. Согласно результатам
Агитационный марш против ЛГБТ-пропаганды, прошедший перед посольством США в Варшаве, возмутил общественность. Особую критику вызвал российский флаг,
В России несвобода компенсируется русским бытом — единственной областью, куда не вторгается власть, пишет в своем блоге на «Росбалт» журналист и
Россия уничтожила семь ракет, которые были выпущены Израилем по иранским объектам в Сирии. И удалось это сделать благодаря комплексам «Панцирь-С» и
Хорватское издание Advance изложило на своих страницах версию происхождения коронавируса, которой придерживаются в Китае. Если в двух словах, у
В США власти говорят о том, что вакцинация 50% населения не спасет от нового массового скачка заболеваемости и смертности от COVID-19. Об этом заявил
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