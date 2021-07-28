Версия о шантаже Зеленского подтверждается: релиз документального фильма Bellingcat снова перенесли

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Версия о шантаже Зеленского подтверждается: релиз документального фильма Bellingcat снова перенесли
В Мире

Релиз документального фильма про дело о «вагнеровцах» состоится «скоро», но точно не 29 июля. Об этом заявил один из расследователей международной группы Bellingcat Христо Грозев, хотя еще недавно годовщину «Вагнергейта» считали окончательной датой публикации. Однако накануне вышло расследование ФАН, что могло повлиять на политику заказчиков Bellingcat.

«Завтра (29 июля — прим. ред.) фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре», — сообщил он в комментарии украинским СМИ.

Заявление об очередном переносе премьеры киноленты Wagnergate прозвучало спустя сутки после публикации большого материала Федерального агентства новостей о возможном содержании расследования. Сообщается, что на самом деле может быть как минимум две версии фильма с различной подачей информации. Регулярные отсрочки даты релиза киноленты, которая ориентирована, в первую очередь, на украинскую аудиторию, по-видимому, связаны с тем, что западные спецслужбы не определились, какого вектора нужно придерживаться в отношениях с киевской администрацией.

Первая версия фильма, вероятно, будет восхвалять украинские спецслужбы, которые планировали посадить на территории Украины самолет с группой россиян, направлявшийся из Минска в Стамбул. После чего людей, которых хотели выдать за сотрудников «ЧВК Вагнера» должны были снять с рейса, арестовать и обвинить якобы в разжигании войны в Донбассе. 

Другая версия, наоборот, нацелена на администрацию действующего президента Владимира Зеленского, политикой которого западные партнеры недовольны. С помощью этого расследования они могут скомпрометировать украинского лидера и его соратников, чтобы в дальнейшем привести к власти в Киеве более удобных США и Великобритании руководителей.

Так или иначе, расследование WagnerGate, которое согласовано с западными спецслужбами, наделало много шума на Украине. Содержание фильма уже сейчас держит весь офис Зеленского в напряжении, а в будущем документальная лента может стать бомбой замедленного действия в политической жизни страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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