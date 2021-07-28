Компания Pfizer в 2021 году от продаж вакцин против COVID-19 получит 33 млрд долларов выручки

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Компания Pfizer в 2021 году от продаж вакцин против COVID-19 получит 33 млрд долларов выручки
Экономика / В Мире

Издание Bloomberg сообщает об американской компании Pfizer, которая получила от продажи вакцины против коронавируса COVID-19 в разы больше, чем ожидалось. В общей сложности, предприятие за год получит выручку около 33,5 млрд долларов. 

Представители компании утверждают, что в 2021 году от продаж вакцины Pfizer предприятие получит доход в размере 33,5 миллиардов долларов. Ранее сообщалось о том, что в мае годовой заработок от продажи препарата скаканул от 15 до 26 миллиардов долларов. Получается, что компания получила в 2 раза больше, чем ожидала изначально.


Авторы Bloomberg подчеркивают, что вакцина американской корпорации Pfizer может стать одним из самых продаваемых препаратов за всю мировую историю.

Кроме того, разработчики препарата заключили, что при вакцинации Pfizer будет необходима ревакцинация. Это означает, что продажи продукта не закончатся после того, как привитыми окажется все человечество. Соответственно, спрос на него останется и прибыль будет расти.

Согласно отчетам за первый квартал текущего года, вакцина от коронавируса принесла компании 24% от общей выручки. Это приблизительно 3,5 миллиарда долларов. С такими темпами прививки от ковида препаратом компании Pfizer могут стать в буквальном смысле «золотой жилой».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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