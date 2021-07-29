США и Европа отказывают Турции в комплектующих для Bayraktar

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США и Европа отказывают Турции в комплектующих для Bayraktar
В Мире

Вторая Карабахская война стала звездным часом для турецких беспилотников «Байрактар». Интерес к ним на фоне продемонстрированного в ходе боевых действий успеха существенно повысился, некоторые эксперты даже назвали ударные дроны главным оружием в современных вооруженных конфликтах. Тем не менее, международную общественность возмутило, что БПЛА применялся Азербайджаном и против мирного населения. Фактически, именно по этой причине Штаты и Европа отказывают Турции в поставках комплектующих к аппаратам.


Вашингтон намерен запретить производителям беспилотников использовать американские технологии. Есть информация, что Конгресс готов поддержать эту инициативу. И если до этого дело дойдет, Турция рискует сильно подвинуться на мировом рынке авиационной техники.

Для Турции Вторая Карабахская война была своего рода полигоном для обкатки и испытаний в боевых условиях своих БПЛА.

Однако армянским военным удавалось сбивать практически каждый пятый Bayraktar. Некоторые беспилотники были разобраны и изучены. Выяснилось, что комплектующие для них поставляют американские и европейские компании. В Канаду, США, Великобританию, Австрию и Германию были отправлены запросы. Вскоре после этого Турция столкнулась с отказами в поставках комплектующих для своих беспилотников. И только Германия продолжила поставки, но и там вскоре после этого решили их приостановить.

Теперь дело за Вашингтоном. 

Конгрессмены от Демократической и Республиканской партий уже потребовали от Госдепа заблокировать действие экспортных лицензий на все американские технологии, которые могут использоваться Турцией в производстве Bayraktar. Также прозвучал призыв о необходимости провести расследование на предмет применения этих беспилотников против мирного населения во время вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахе.

По слухам, инициатива членов Конгресса согласована с Белым домом и Вашингтон полон желания перекрыть Анкаре кислород в сфере производства беспилотников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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