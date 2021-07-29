Невзирая на санкции, Беларусь продолжает цепляться за рынок Евросоюза

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Невзирая на санкции, Беларусь продолжает цепляться за рынок Евросоюза
Экономика / В Мире

Белоруссия, невзирая на санкции, не намерена уходить из европейских рынков. И покинет их только в случае, если страну оттуда начнут выталкивать, заявил в интервью телеканалу «Беларусь-1» глава Минэкономики Александр Червяков. Об этом сообщает ресурс «Красная весна».

С его слов, сейчас на рынке ЕС очень отчетливо прослеживается не только усилившаяся конкуренция, но и лоббирование усилиями ряда компаний с целью выдавить оттуда белорусские предприятия.

«Будем стараться максимально на нем задержаться. Уходить будем только в крайнем случае, если нас будут выталкивать», — заявил глава ведомства.

По его словам, даже в условиях постоянного давления на страну белорусская экономика продолжает активно развиваться, потому как была проведена работа на опережение.

«Были проработаны новые рынки: российский, китайский, турецкий, индийский, африканский. Они достаточно активно растут, и часть продукции мы вполне можем туда направить», — пояснил Червяков.

Доля Беларуси в импорте в РФ в течение десяти лет была в пределах - 5,6-11%. На текущий момент она вышла на уровень 5,8%.

«Всего лишь один процентный пункт если мы увеличим, то есть до 6,8% — это 2 миллиарда, треть всего экспорта в европейские страны», — рассказал министр экономики.

Сейчас страна сосредоточена над развитием китайского рынка. Перечень товаров, которые могут поставляться в Поднебесную, прорабатывается. Это порядка 60% номенклатуры, которую страна может перенаправить из Европы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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