Фильм «Вагнергейт», который исследовательская группа Bellingcat должна была представить публике 29 июля, не может быть объективным отражением фактов, а лишь будет подстраиваться под определенную конъюнктуру. Об этом заявил военный эксперт, автор Telegram-канала ColonelCassad Борис Рожин.

Проект «Вагнергейт» рассказывает о сорванной попытке похищения 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года. Тогда в санатории «Белорусочка» под Минском была арестована группа граждан РФ из бывших ЧОПовцев и ополченцев Донбасса, которых подставные сотрудники СБУ планировали отправить «на работу» то ли в Ливию, то ли Сирию. Самолет с мужчинами, который должен был изначально вылететь из Минска в Стамбул, планировалось под благовидным предлогом посадить в Киеве, а его пассажиров выдать за бойцов «ЧВК Вагнера» и отправить под суд, обвинив их в разжигании конфликта в Донбассе.

Впрочем, в последний момент план был сорван — и украинская разведка, а также сторонники Петра Порошенко обвинили в неудаче офис президента Владимира Зеленского. Сейчас последнего пытаются уличить в государственной измене.

В беседе с ФАН Борис Рожин объяснил, почему премьера «расследования», которую уже неоднократно переносили, до сих пор не состоялась. По его словам, дело в том, что сроки выхода никак не могут согласовать заказчики — западные спецслужбы.

«Bellingcat как структура, связанная с британскими спецслужбами, вынуждена следовать в определенном политическом русле, которое связано в свою очередь с контактами Зеленского с разведкой МИ-6. Они даже анонсировали фильм, который должен был рассказать про утечки о «вагнеровцах» из окружения Зеленского, а Гордон назвал его «ядерной бомбой», — напомнил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей .

По мнению эксперта, в конечном итоге дальнейшая судьба картины будет зависеть от того, сумеет ли украинский лидер договориться с британскими спецслужбами.

«Официальный Киев сейчас пытается всеми способами от этой истории дистанцироваться, потому что она слишком токсичная и чревата дискредитацией определенных кадров в окружении Зеленского. И тут все будет зависеть от того, договорится Зеленский с Великобританией, или не договорится. Если мы что-то и увидим, то, думаю, это будет смягченный по отношению к Зеленскому вариант», — подытожил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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