The Sun: Китай и Россия смогут спровоцировать ядерную войну

Вакцинация от коронавируса не является безвредной. Об этом в эфире программы «Вакцина правды» на «Первом русском» рассказал заведующий кафедрой
По последней информации Службы общественного здравоохранения Англии, большинство зараженных вариантом Delta, умерших от коронавируса за полгода,
Врач Тимур Пестерев предположил, что у вакцинированных людей вероятность заразиться Дельтой по сравнению с другими штаммами выше. Но при этом
Врач Тимур Пестеров раскрыл парадокс штамма коронавируса «дельта». Об этом сообщает телеканал ЦарьГрад. По словам медика, у привитых выше шансы
Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ
Агитационный марш против ЛГБТ-пропаганды, прошедший перед посольством США в Варшаве, возмутил общественность. Особую критику вызвал российский флаг,
Греческий врач-кардиолог Файдон Воволис, известный антипрививочник, лидер движения «Снова за свободу», не боится открыто выступать против вакцинации,
Россия уничтожила семь ракет, которые были выпущены Израилем по иранским объектам в Сирии. И удалось это сделать благодаря комплексам «Панцирь-С» и
Треть врачей не сомневается, что только тотальная принудительная вакцинация поможет остановить пандемию коронавируса. Опрос, который провел среди
Японец Хироси Маэтани весной этого года привился от коронавируса - выбор пал на российскую вакцину «Спутник V». И об этом мужчина не пожалел, ибо на
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