Россия и Китай модернизируют свой ядерный арсенал и сосредоточены на разработке новых ракет. Эксперты допускают, что этим страны смогут спровоцировать неконтролируемую ядерную войну. Об этом пишет британское издание The Sun.

Обозреватель Крис Брэдфорд обратил внимание читателей на заявление директора по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа о том, что такой гонки вооружений, которая наблюдалась в годы холодной войны в мире нет, но развитие ядерных арсеналов Москвы и Пекина должно вызывать беспокойство у международной общественности. Угроза для безопасности США и их союзников никуда не исчезла.

И она более чем реальна, учитывая появившиеся сведения о строительстве сотни ракетных шахт на территории китайской провинции Ганьсу. По мнению автора, КНР этим демонстрирует готовность страны к пускам «сотен ядерных ракет».

Брэдфорд упомянул в статье и об американской ядерной триаде, подчеркнув, что главная задача этого вооружения - предотвратить возможный ядерный конфликт. Работы по модернизации носителей ядерного вооружения и арсенала в целом направлены только на защиту Штатов и их союзников от угроз извне.

Обвиняя Россию и Китай в наращивании ядерного потенциала и провоцировании ядерной войны о своем участии в развертывании гонки вооружений в Британии предпочитают умалчивать, передает Военное обозрение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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