На Западе пишут о том, что Россия может пойти в наступление на Новую Каховку (город на территории Херсонской области Украины) - именно оттуда берет свое начало Северо-Крымский канал.

На страницах авторитетного издания The Financial Times излагается мнение Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Он заявляет, что Российская Федерация намерена «захватить» Северо-Крымский канал и, соответственно, прилегающую к нему территорию Украины, чтобы таким образом связать полуостров Крым с самопровоглашенными донбасскими республиками, отмечают «Аргументы недели».

Он допускает, что Москва может дать команду войскам «развернуть наступление» на Новую Каховку.

Заметим, что украинские военные, чиновники и эксперты регулярно обрушиваются на Россию с обвинениями в вынашивании агрессивных планов по отношению к Украине. В России, в свою очередь, указывают на беспочвенность и бездоказательность подобных тирад и предположений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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