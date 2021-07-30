Московский профессор Воробьев: У половины привитых выявлены осложнения

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев прокомментировал показатели продолжающейся кампании по массовой вакцинации в России. Доктор медицинских наук указал, что целевой показатель в 60% иммунизированного населения пока достигнут не был и у части привитых граждан все равно наблюдаются осложнения, передает «ИА Красная Весна».

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев указал, что очень быстрые темпы мутации коронавируса сильно тормозят эффект от вакцинации, поскольку выработанные иммунные ответы не всегда могут справиться с устойчивым и агрессивным патогеном COVID-19. Также профессор упомянул недостаточность клинических испытаний большинства отечественных вакцин — как следствие в некоторых случаях препараты от ковида дают небольшие осложнения, которые иногда могут доходить и до летальных исходов.





«Очень много врачей, я не скажу большинство, но очень много врачей выступают против этой вакцинации. Основной причиной сомнений является отсутствие наблюдательного аспекта — как только вакцины были изобретены, их тут же пустили в народ. Непонятно, как это отразится в перспективе, и будут ли какие-то осложнения — однако уже сейчас мы видим, что иногда, к сожалению, вакцины дают побочки разной степени тяжести. В госпиталях бывали случаи, когда больше половины привитых получили какие-то осложнения», - отметил Павел Воробьев.

Ученый подчеркнул, что в условиях пандемии была нарушена установка на доказательную медицину — детальные исследования касательно долгосрочного влияния вакцины на организм проведены не были, поэтому не исключено, что в дальнейшем могут проявиться неожиданные осложнения после вакцинации от ковида.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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