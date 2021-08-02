Андрей Шпиленко рассказал, почему повышение ключевой ставки снизит спрос на товары и услуги

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Андрей Шпиленко рассказал, почему повышение ключевой ставки снизит спрос на товары и услуги
Экономика
Фото из открытых источников

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 6,5% годовых. Этот шаг должен снизить темпы инфляции и укрепить курс рубля.

Ключевая ставка -  это минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ставка служит инструментом денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией с 2013 года.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России, международный консультант программы развития ООН Андрей Шпиленко рассказал о том, как повышение скажется на курсе рубля и жизни россиян.

“Решение ЦБ повысить ключевую ставку спровоцирует рост процентных ставок по кредитам и депозитам в коммерческих банках в ближайшие месяцы. Как следствие, снизится активность на кредитном рынке и замедлится экономический рост”, - считает Шпиленко.

Эксперт уверен, что такое повышение снизит покупательную способность населения, как и спрос на товары и услуги. Но с другой стороны, рост процентной ставки по депозитам увеличит доходность вкладов.

“Повышение ключевой ставки сразу на один процентный пункт может способствовать укреплению курса национальной валюты к концу года”, - подытожил Шпиленко.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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