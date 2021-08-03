Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки
Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса. Показательным стал случай, имевший место в округе Сент-Чарльз в штате Миссури. Там на
Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных
Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы
О вакцинах от COVID-19 рассказал в своей авторской статье автор лучевой диагностики из США Лев Коровин «Массовая вакцинация: каковы ее риски, и как
При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления
Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов
Рост заражений и госпитализаций среди населения из-за активности штамма «Дельта» будет увеличиваться в геометрической прогрессии — такой вывод
Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против
В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.
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