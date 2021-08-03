Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная. Зарегистрирована была в мае нынешнего года.

По сути, это первый компонент вакцины «Спутник V». Препарат прошел три из четырех этапов испытаний, в том числе доклинические и клинические исследования.

В инструкции к ней описаны побочные эффекты, которые возможны после применения. Так, в течение суток-двух может наблюдаться озноб, повышение температуры тела до 38,5 градусов, болезненность и покраснение в месте укола, головная, мышечная и суставная боль.

По данным РФПИ, эффективность «Спутник Лайт» составляет 79,4%, что меньше, чем у «базы».

У «Спутника V» эффективность на уровне 91,6%, как следует из публикации в журнале The Lancet. Сайт стопкоронавирус.рф пишет, что на данный момент его эффективность на уровне в 97,6%.

«Лайт» разрешен к применению для возрастной категории 18-60 лет. Препарат может использоваться не только для ревакцинации, но и для первичной вакцинации. Максимально возможный уровень антител от этой вакцины выработается через месяц.

«До этого периода хорошей, адекватной защиты не будет, поэтому, конечно, человек может заболеть коронавирусом. Нужно беречься, соблюдать все необходимые меры — носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию и избегать скопления большого количества людей», - говорит главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Издание НГС пообщалось с гражданами, которые привились «Спутником Лайт», и узнало о побочных эффектах, так сказать, из первых уст.

Юлия Литвинова переболела коронавирусом в январе прошло полгода. Вакцинировалась «Спутник Лайт» потому, что только эта вакцина на момент ее визита в поликлинику была в наличии. Все обошлось, никакие побочные эффекты девушку не беспокоили.

«Только первые два часа болело место укола. Врач сказала, что если заболит, то сразу выпить супрастин. Сертификат чуть позже на «Госуслуги» придет, а на руки дали только рекомендации», - поведала она.

Дмитрий Толстов привился «Спутником Лайт» 29 июля в куйбышевской ЦРБ, отстояв в живой очереди.

В день вакцинации его ничего не беспокоило, но уже на следующий день повысилась температура, дала о себе знать головная боль, пульс подскочил до 110. Это было утром, но уже через несколько часов все минуло и после обеда о реакции на вакцину напоминала только «тяжелая» голова.

18-летняя Елизавета через несколько часов после введения препарата пожаловалась на лотому костей, температура у нее тоже повысилась - до 37,9.

В конце зимы девушка болела каким-то вирусом с потерей обоняния, но ПЦР-тест не делала и на антитела не проверялась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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