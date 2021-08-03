The New York Post умело «спрятала» тысячу умерших после вакцинации

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The New York Post умело «спрятала» тысячу умерших после вакцинации
В Мире

Американская газета The New York Post в попытке убедить противников вакцинации привиться в своей инфорграфике умело спрятала статистику по умершим после прививок, которых уже более тысячи. Данные были поданы так, чтобы издание не обвинили в нарушении канонов журналистики.

Необычный призыв к вакцинации был размещен на обложке. Заголовок кричал: «Безумие», а графика в свою очередь была подана так, чтобы у читателя не возникло никаких сомнений в безопасности вакцины.

Графика - это прямоугольное поле, состоящее из множества незакрашенных пустых клеток. И только едва заметная часть одного из этих квадратов закрашена красным.

Все поле - это 161 миллион человек, которые были полностью привиты в Штатах. А красным и желтым обозначается количество тех, кто после прививки заразился коронавирусом, а также летальные исходы.

Для тех, кто не понял, журналисты объясняют: скончались всего 0,007% от всех привитых.

«Ну и к чему паника? К чему опять маски? Где здравый смысл?», - вопрошают авторы.

Тем не менее, если руководствоваться не относительными, а абсолютными показателями, в США после вакцинации умерло уже более 1140 человек, передает ЦарьГрад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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