Меценат Александр Колос сдал документы для регистрации на выборах в ЗакС

Предприниматель, общественный деятель и меценат Александр Колос, выдвинутый партией «Родина» в Заксобрание Петербурга, сдал документы в ТИК Приморского района для регистрации на выборах.

Жителям Приморского района Александр Колос известен по своей активной общественной работе, он пользуется поддержкой граждан, которые хотят видеть его своим представителем в ЗакСе.

В интервью петербургским изданиям Александр Колос заявил, что решил стать депутатом для расширения своих возможностей. Таким образом он сможет более активно заниматься своими благотворительными проектами.

По словам предпринимателя, целью его работы будет создание условий, при которых жители Приморского района смогли бы забыть о своих проблемах и начали жить в свое удовольствие. Для этого Колос готов стоять на страже общественных интересов.

«Ничего не случается само собой. Все мы хотим наслаждаться жизнью, но это будет невозможным до тех пор, пока мы не возьмем инициативу в свои руки. Пока мы молчим и не высказываем свою гражданскую позицию, наши просьбы никто не услышит», – заявил Колос.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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