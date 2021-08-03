С доверительного управления на ручное: лишь срочное вмешательство в судьбу Апраксина двора поможет его преобразить

До конца сентября 66 арендаторов должны освободить помещения Апраксина двора, управленцы готовятся передать городу 29 тыс. кв. м площадей. Однако не все условия по договору доверительного управления были соблюдены акционерным обществом.

Акционерное общество «Апраксин двор» управляло рынком с соответствующим названием с 2016 года. Тогда администрация Санкт-Петербурга и компания заключили прямой договор доверительного управления, который предусматривает сохранение, использование и госохрану памятника истории и культуры, коим является Апраксин двор. Спустя пять лет корпуса старейшего городского рынка предстают перед горожанами не в лучшем свете: штукатурка обваливается, за чистотой никто не следит, ведь по улицам между корпусов везде разбросан мусор.

При этом чистая прибыль АО «Апраксин двор», как сообщают «Ведомости», составила 39 млн рублей. Сложно утверждать, была ли потрачена часть этой суммы на реставрационные и ремонтные работы, однако их явно было недостаточно. Многие петербуржцы уверены, что «Апрашка» сильно «постарела» и сейчас выглядит совсем плохо.

До недавнего времени в Смольном планировали продлить контракт с АО «Апраксин двор» ещё на 5 лет, однако ситуацией заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба. ФАС пыталась доказать в суде, что компания в основном сдавала помещения в аренду, а не занималась их восстановлением, но проиграла. В июне в службе заявили, что Смольный не может передавать компании в управление Апраксин двор без проведения конкурса.

Многие сомневаются, что новая управляющая компания сможет навести порядок на историческом рынке, в том числе займется безотлагательным ремонтом старых корпусов Апраксина двора, и беспокоятся за будущее исторического памятника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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