Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике

Американское издание Time пишет о неоправдавшихся надеждах Китая и России. Речь идет о том, что в Пекине и Москве рассчитывали, что пандемия позволит им продемонстрировать щедрость и научное лидерство по сравнению с западными странами. Как отмечает автор публикации, американский политолог, эксперт в области внешней политики США Иэн Бреммер, китайские препараты используются в 80 развивающихся странах, так как их хранить проще, чем западные вакцины.

Президент КНР Си Цзиньпин назвал китайские вакцины «глобальным общественным благом», пишет Бреммер. Китайский препарат Sinovac предлагает ряд преимуществ по сравнению с вакцинами Moderna и Pfizer-BioNTech. Однако по сравнению с другими вакцинами китайские препараты нельзя назвать очень эффективными.

А российская вакцина «Спутник V», которая используется почти в 70 странах, была признана «безопасной и эффективной», но такие выводы можно считать спорными по ряду причин. Помимо этого, ни ВОЗ, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не одобрили российский препарат для использования даже в чрезвычайных ситуациях. В самой России к «Спутнику V» не относятся с доверием.

Как показал проведенный в марте опрос, 62% респондентов не спешат вакцинироваться от коронавируса. По состоянию на 28 июня только 15% российских граждан получили хотя бы одну дозу вакцины. И это несмотря на высокий уровень летальных исходов от ковида, которые фиксируются в стране ежедневно.

Наряду с этим Time делает вывод о том, что китайские или российские вакцины все же лучше, чем ничего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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