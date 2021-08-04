Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике

Image 16+
Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике
В Мире

Американское издание Time пишет о неоправдавшихся надеждах Китая и России. Речь идет о том, что в Пекине и Москве рассчитывали, что пандемия позволит им продемонстрировать щедрость и научное лидерство по сравнению с западными странами. Как отмечает автор публикации, американский политолог, эксперт в области внешней политики США Иэн Бреммер, китайские препараты используются в 80 развивающихся странах, так как их хранить проще, чем западные вакцины.

Президент КНР Си Цзиньпин назвал китайские вакцины «глобальным общественным благом», пишет Бреммер. Китайский препарат Sinovac предлагает ряд преимуществ по сравнению с вакцинами Moderna и Pfizer-BioNTech. Однако по сравнению с другими вакцинами китайские препараты нельзя назвать очень эффективными.


А российская вакцина «Спутник V», которая используется почти в 70 странах, была признана «безопасной и эффективной», но такие выводы можно считать спорными по ряду причин. Помимо этого, ни ВОЗ, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не одобрили российский препарат для использования даже в чрезвычайных ситуациях. В самой России к «Спутнику V» не относятся с доверием.

Как показал проведенный в марте опрос, 62% респондентов не спешат вакцинироваться от коронавируса. По состоянию на 28 июня только 15% российских граждан получили хотя бы одну дозу вакцины. И это несмотря на высокий уровень летальных исходов от ковида, которые фиксируются в стране ежедневно.

Наряду с этим Time делает вывод о том, что китайские или российские вакцины все же лучше, чем ничего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике

Сегодня, 09:00

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Европа соседствует с Россией, а та развязывает войны

Вчера, 16:50

The New York Post умело «спрятала» тысячу умерших после вакцинации

Вчера, 09:45

Глава Минздрава ФРГ приравнял привитых от коронавируса к группам риска

2-08-2021, 17:30

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

1-08-2021, 18:15

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19

1-08-2021, 10:40

Экономист Васильев: США могут ввести новые санкции против России «зачетным методом»

31-07-2021, 19:30

В США подтвердили, что привитые люди продолжают передавать коронавирус

31-07-2021, 09:40

Социолог: Массовая вакцинация от COVID-19 приводит к высокой смертности

31-07-2021, 07:00

Financial Times: РФ может начать наступление на Новую Каховку, где начинается Северо-Крымский канал

30-07-2021, 16:20

В Британии рассказали, когда Россия нападет на Евросоюз

30-07-2021, 15:20

The Sun: Китай и Россия смогут спровоцировать ядерную войну

30-07-2021, 09:30

Зеленский против Британии: Рожин объяснил, от чего будет зависеть судьба «Вагнергейта»

30-07-2021, 08:20

Dagens Industri прогнозирует новую войну в Европе c участием России и Турции

29-07-2021, 14:40

Невзирая на санкции, Беларусь продолжает цепляться за рынок Евросоюза

29-07-2021, 13:35

Советник Тихановской Вячорка рассказал подробности ее встречи с Байденом

29-07-2021, 12:25

США и Европа отказывают Турции в комплектующих для Bayraktar

29-07-2021, 12:05

Компания Pfizer в 2021 году от продаж вакцин против COVID-19 получит 33 млрд долларов выручки

28-07-2021, 23:20

Версия о шантаже Зеленского подтверждается: релиз документального фильма Bellingcat снова перенесли

28-07-2021, 20:50

«Зеленые человечки уже в Польше»: поляки протестовали против США с флагом РФ

28-07-2021, 12:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19
  • 1-08-2021, 19:25

Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
  • 2-08-2021, 12:35

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения
  • 2-08-2021, 10:35

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения

Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции
  • 1-08-2021, 17:05

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции

При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США
  • 1-08-2021, 18:15

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса
  • Вчера, 15:10

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса

Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной

Новости партнеров
Новости партнеров
Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело
  • Вчера, 08:55

Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации
  • Вчера, 15:20

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации

Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил

Врачи рассказали о побочных реакциях на прививку от коронавируса
  • 2-08-2021, 09:05

Врачи рассказали о побочных реакциях на прививку от коронавируса

Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом
  • Вчера, 16:05

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала