Шугалей призвал депутатов ЗакСа быть ближе к людям

Кандидат в депутаты петербургского ЗакСа Максим Шугалей дал интервью радио «Комсомольская правда». Он рассказал о планах, которые бы хотел воплотить в жизнь в случае избрания в парламент.

Социолог считает, что главная цель депутатов и власти в целом – это помощь гражданам. Люди не должны стоять в очередях, чтобы поговорить с депутатом и решить проблему. По его мнению, власти должны быть ближе к народу.

«Сейчас люди вынуждены стоять в очередях, звонить по горячим линиям, записываться в определённые дни. Этого быть не должно», - уверен он.

Шугалей напомнил, что парламентарии получают немаленькую зарплату, но интересы простых петербуржев, по мнению социолога, они не представляют.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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