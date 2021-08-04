В Кузбассе придумали, как разнообразить меню школьников

В грядущем учебном году ученики школ Кузбасса будут питаться по «сезонному» меню, основанному на их вкусовых предпочтениях. Подобный инновационный подход применили в региональном Министерстве образования для решения проблемы «несъедаемости» школьных блюд.

Сообщается, что с 2020 года специалисты Центра управления регионом проводили активную работу с учениками и их родителями с целью выработать меню, которое пришлось бы по душе большинству школьников региона. В ведомстве проанализировали действующий рацион учеников и изучили отзывы самих детей и их родителей.

Так, в состав нового меню вошли такие блюда, как фриттата с овощами и горячий бутерброд с помидором и сыром. В качестве одного из первых блюд школьники получат куриный суп с булгуром, помидорами и болгарским перцем. В мясной рацион будут входить мясные котлеты с сыром или тыквой.

Инициативы, направленные на улучшение качества питания в школах, реализуются и в других регионах России. Новое меню с учетом мнения самих учеников разработали и в Рязани. В Волгограде и Белгороде тоже заботятся о том, чтобы меню в школах стало более разнообразным и полезным, причем не стесняются привлекать к процессу его формирования родителей.

Однако не во всех регионах поставщики питания проводят работу по улучшению качества своей продукции с учетом мнения конечного потребителя. Так, в Санкт-Петербурге организаторы питания не только не учитывают потребности детей в полноценном и разнообразном питании и их вкусы, но и не реагируют на критику со стороны родителей.

Много негатива от пользователей социальных сетей вызывает качество питания от крупнейшего петербургского комбината «Артис-Детское питание».

Так, в школе №93 Пушкинского района, которую обслуживает «Артис», были недовольны водянистой творожной запеканкой , которую отказывались есть многие дети. Спустя некоторое время поступило сообщение, что в супе ребенку попался кусок сырого на вид мяса . Несмотря на то, что данные инциденты вызвали волну возмущения, «Артис» продолжает активно участвовать в госторгах, борясь за право обслуживать учебные заведения.

Критика высказывается и в адрес комбината «Северная Столица». Родители учеников школы №174 Центрального района сообщали, что детям на обед подают «дешманские» сосиски с несолеными макаронами. Помимо прочего, инспекторы Роспотребнадзора установили , что комбинат допустил ряд грубых нарушений санитарных правил. Несмотря на это, «Северная Столица» до сих пор продолжает работать с детьми.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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