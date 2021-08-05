Военный эксперт Кнутов: японцы создают подводные лодки для захвата Курил

Российский военный эксперт Юрий Кнутов в ходе беседы на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса» предупредил о том, что японцы создают подводные лодки, чтобы атаковать российский Тихоокеанский флот и отобрать Курильские острова. Об этом сообщает «Аргументы недели».

«Японцы занимаются разработкой серии таких подлодок. Причем они даже не скрывают, против кого они предназначены. Очевидно, что лодки будут применять против Тихоокеанского флота России с целью захвата Курильских островов. В США, конечно же, полностью поддерживают Японию в так их устремлениях», - поделился эксперт.

Кнутов уточнил, что вскоре японский флот пополнится эффективными дизель-электрическими подводными лодками с универсальными энергетическими установками. Данное оснащение обеспечит им нахождение под водой до одного месяца.

Стоит не забывать об остром вопросе, стоящим между Россией и Японией. Речь идет о Курильских островах. Токио продолжает оспаривать территориальную принадлежность четырех островов, тогда как Москва считает Курилы полностью своей землей. Со времен Второй мировой войны государства не могут прийти к мирному урегулированию.

Ранее японское издание Kyoto Shimbun сообщило о том, что президент России Владимир Путин поставил японцев в трудное положение по Курилам. Если до этого Токио претендовало на 4 острова, то теперь их осталось всего 2.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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