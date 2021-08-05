Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года

Премьера песни, посвященной Петербургу, состоялась в августе 2019 года. Композитором сингла выступил Антон Яковлев, слова были написаны Алексеем Арабовым, а исполнительницей стала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова - коренная петербурженка.

Слова песни посвящены городу и его достопримечательностям: упоминаются Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор и т.д. Песня быстро стала популярной, а к сегодняшнему дню считается неофициальным гимном города.

Сингл «Питер» попал в ротацию на радио сразу после своего выхода. При этом песня стала творческим мотиватором для петербуржцев: под нее принято снимать ролики, посвященные Петербургу и его красотам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей