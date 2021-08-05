Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года

Image 16+
Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года
Санкт-Петербург
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова / Фото из открытых источников

Премьера песни, посвященной Петербургу, состоялась в августе 2019 года. Композитором сингла выступил Антон Яковлев, слова были написаны Алексеем Арабовым, а исполнительницей стала заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова - коренная петербурженка.

Слова песни посвящены городу и его достопримечательностям: упоминаются Невский проспект, Дворцовая площадь, Казанский собор и т.д. Песня быстро стала популярной, а к сегодняшнему дню считается неофициальным гимном города.

Сингл «Питер» попал в ротацию на радио сразу после своего выхода. При этом песня стала творческим мотиватором для петербуржцев: под нее принято снимать ролики, посвященные Петербургу и его красотам.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Неофициальный гимн города: Синглу Булановой «Питер» исполняется 2 года

Сегодня, 12:30

В Кузбассе придумали, как разнообразить меню школьников

Вчера, 17:40

Шугалей призвал депутатов ЗакСа быть ближе к людям

Вчера, 12:25

С доверительного управления на ручное: лишь срочное вмешательство в судьбу Апраксина двора поможет его преобразить

3-08-2021, 20:20

Меценат Александр Колос сдал документы для регистрации на выборах в ЗакС

3-08-2021, 14:20

Арендаторы и инвесторы Апраксина Двора недовольны политическим безволием петербургских чиновников

30-07-2021, 21:10

“Особой заслугой Шугалея, безусловно, является участие в крупных благотворительных проектах” – Дмитрий Бабич

28-07-2021, 16:15

Бездействие команды Соколова в отношении бизнеса вредит экономике Петербурга

25-07-2021, 21:45

Судьба фудкортов в ТЦ Петербурга оказалась в руках санитарного ведомства Башкетовой

23-07-2021, 15:15

Композитор Иванов: “Библиотеки должны превратиться в многофункциональные культурные центры”

22-07-2021, 12:15

Сферу соцпита Петербурга ждет наплыв мигрантов

21-07-2021, 20:15

«Флоридан» заключит контракты на обеспечение питанием с 19 школами Приморского района

21-07-2021, 19:20

Поставки контрафактной продукции в учебные заведения встречаются все чаще

9-07-2021, 21:35

Яровая предложила инструмент по улучшению качества школьного питания

8-07-2021, 13:55

В Петербурге начали вести подсчет заболевших коронавирусом после вакцинации

6-07-2021, 14:15

Власти Ленобласти вводят максимально жесткий антиковидный режим

19-06-2021, 13:50

Волчек предложил ввести независимого регулятора в сферу детского питания

16-06-2021, 17:00

Комбинаты питания в школах будут работать по новой системе

13-06-2021, 13:25

ПМЭФ-2021: проекты реконструкции дадут толчок развитию экономики Петербурга

5-06-2021, 16:30

Комитет по инвестициям Петербурга заключил соглашения с компанией «Мегалайн»

4-06-2021, 19:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Только одна имеет право так называться»: Химик Кириченко поделила все вакцины от COVID-19 на группы
  • Вчера, 23:40

«Только одна имеет право так называться»: Химик Кириченко поделила все вакцины от COVID-19 на группы

Химик-генетик из «Независимой ассоциации врачей» Елена Кириченко провела исследование всех вакцин от коронавируса, и пришла к выводу, что лишь одна

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
  • Вчера, 16:15

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса
  • 3-08-2021, 15:10

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса

Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной

Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего
  • Вчера, 23:05

Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своем Telegram-канале опубликовала статистику жителей Санкт-Петербурга, заболевших

Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело
  • 3-08-2021, 08:55

Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации
  • 3-08-2021, 15:20

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации

Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил

Новости партнеров
Новости партнеров
В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все болеют COVID-19
  • Сегодня, 13:00

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все болеют COVID-19

Человек не заразится вирусами, в том числе ковидом, даже при длительном контакте с заболевшим, если в его организме высокий уровень интерферона

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом
  • 3-08-2021, 16:05

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала

Микробиолог Супотницкий об эффективности вакцинации: Разработчики вакцин просчитались
  • Сегодня, 13:20

Микробиолог Супотницкий об эффективности вакцинации: Разработчики вакцин просчитались

Третья волна отличается от второй тем, что штаммы SARS-CoV-2, способные преодолевать популяционный иммунитет, который накоплен за счет переболевших

Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19
  • Сегодня, 11:15

Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19

Невакцинированные американцы вакцины COVID-19 опасаются больше, чем самого коронавируса. Это продемонстрировал опрос Kaiser Family Foundation,