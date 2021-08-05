CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Американская телекомпания CNN сообщила о том, что разведка США занимается анализом генетических данных о вирусах, которые изучали уханьские ученые в лаборатории института вирусологии.

Уточняется, что первоначальный источник не сообщает о том, каким образом американской разведывательной службе удалось раздобыть данные генетических вирусов. Предположительно, для их получения были взломаны серверы исследований уханьской лаборатории. На данный момент эксперты США располагают сведениями о 22 тысячах вирусов, которые изучали именно в этой лаборатории.

Как отмечают журналисты, количество информации довольно масштабное, поэтому для анализа потребуется время. Сам процесс исследования происходит при помощи суперкомпьютеров в лабораториях американского Министерства энергетики.

По словам специалистов, трудности исследования обусловлены тем, что все записи о генетических вирусах велись на китайском языке, поэтому спецслужбам необходимо найти людей, которые владеют китайским, убедившись, что им можно доверять.

Напомним: в конце мая президент США Джо Байден заявил, что разведка не располагает точной информацией о происхождении вируса, поэтому американский лидер поручил спецслужбам направить все свои усилия на изучение данного вопроса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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