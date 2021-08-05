Журавлев: “Чем плакаты партии «Родина» так напугали чиновников?”

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Журавлев: “Чем плакаты партии «Родина» так напугали чиновников?”
Санкт-Петербург

В отеле «Санкт-Петербург» в пятницу, 6 августа, состоится выставка предвыборных агитационных материалов, которые запретили размещать на улицах города.

В телеграм-канале “Родины” появилось сообщение от лидера партии Алексея Журавлева, где он приглашает медиасообщество Петербурга своими глазами увидеть те рекламные плакаты, в размещении которых политсиле было отказано.

“Наших соратников сняли с предвыборной гонки в Свердловской области, а в Санкт-Петербурге многотысячные тиражи уличных АПМ (баннеров и сити-форматов) с помощью «телефонного права» не пустили в город.Складывается впечатление, что петербургские чиновники банально опасаются наших инициатив об отмене депутатских привилегий и реализации проекта “Ленинградская надбавка” для пенсионеров”, - пишет лидер партии.

Соратники “Родины” пошли на крайние и необычные меры: приняли решение организовать выставку с “запрещенными” агитационными материалами, сообщает Журавлев. Осталось только привлечь к проблеме внимание региональных и федеральных СМИ.

“Я призываю медийное сообщество поддержать петербургское отделение партии “Родина”! Приглашаю уважаемых журналистов 6 августа в 14:00 в отель “Санкт-Петербург”. Приходите и сами оцените, чем плакаты партии “Родина” так напугали чиновников”, - заявил Журавлев.

Напомним, что организации выставки способствовал отказ абсолютно всех рекламных агентств в размещении агитматериалов партии по улицам Санкт-Петербурга. Для решения этого вопроса “Родина” отправляла запрос в Комитет печати, а также в Центризбирком Элле Памфиловой и губернатору Александру Беглову.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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