Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса

Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса, который сможет обходить защиту, сформированную препаратами.

Собственно, сейчас патоген движется в этом направлении. Для того, чтобы обходить вакцины, он усиленно мутирует. А Рошель Валенски, глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, недавно допустила, что от шага, когда коронавирус будет полностью неуязвим перед вакцинами, его отделяют всего «несколько мутаций».

Микробиолог из Кембриджского университета Равинда Гупта солидарна со своей коллегой.

Ни для кого не секрет, что штамм дельта уже существенно снизил эффективность действующих вакцин. Появился его подвид дельта-плюс, еще более опасный. И ведь очевидно, что это не последние варианты ковида - будут еще.

«Штамм Дельта нарушил многочисленные, возможно, слишком оптимистичные планы. Так, выяснилось, что вирус могут распространять даже вакцинированные, поэтому и от них по-прежнему требуется соблюдение мер и ношение масок», - говорится в статье.

Автор материала настроен на то, что ситуация в худшую сторону изменится уже нынешней осенью.

«А что если вскоре мы окажемся в ситуации, когда вакцины полностью утратят эффективность?», - задается вопросом автор.

Он предположил, что о негативном сценарии сейчас не говорят просто потому, что большинство стран живут одним днем, ведут борьбу с коронавирусом и надеются на то, что вакцины всех спасут. Каким будет этот негативный сценарий спрогнозировать реально сложно. Но по оптимистичному сценарию одолеть вирус удастся к концу 2022 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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