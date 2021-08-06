Шугалей идет впереди Беглова: стали известны результаты соцопросов

Ученый-социолог Максим Шугалей обгоняет губернатора Петербурга в электоральном рейтинге, сообщает "Pravda.ru" .

В ходе избирательных кампаний в Государственную Думу и Заксобрание Санкт-Петербурга проводят социологические исследования. Результатом одного из них стало падение рейтинга губернатора Александра Беглова.

Политтехнолог Сергей Ходос сообщает, что согласно опросу, только 29,7% положительно оценили работу губернатора Санкт-Петербурга. Большинство таких людей являются бюджетниками.

«Рейтинг губернатора Александра Беглова достиг минимальных значений за время его работы в Санкт-Петербурге: составляет всего 22,3% и продолжает снижаться», - подчеркивает эксперт.

По наблюдениям Ходоса, один из кандидатов в депутаты ЗакСа, ученый-социолог Максим Шугалей уже успел обогнать губернатора в электоральном рейтинге: у социолога он составляет 35,2%. Положительно к Шугалею относится значительно больше опрошенных - 87,6%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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