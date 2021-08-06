Врач Прокофьев раскритиковал массовую вакцинация в разгар пандемии

Врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил о вероятности невыработки иммунитета против коронавируса, поскольку кампания по массовой вакцинации проводится не в надлежащем виде. Эксперт указал, что ученые до сих пор не определили, какой именно уровень антител необходим для того, чтобы защититься от коронавирусной инфекции — поэтому непонятно, как часто необходимо проходить иммунизацию, передает «Царьград».

Доктор Денис Прокофьев пояснил, что если бы исследователи смогли определить конкретный уровень антител, который позволяет эффективно защититься от коронавируса, то кампания по вакцинации могла бы проводиться в другом ключе. Ситуацию усугубляет тот факт, что массовая вакцинация стала проводиться в самый разгар пандемии, а не в период «затишья», поэтому не удается получить достоверные сведения о необходимом уровне антител.

«Такие действия по вакцинации, которые происходят сейчас во всем мире, обычно проводятся только в крайних мерах — а сейчас все повально увлечены массовой иммунизацией. Сейчас вакцина рассматривается, скорее, как лекарство, чем средство предотвращения коронавируса — поскольку число инфицированных граждан, даже прошедших полную вакцинацию, остается довольно высоким», - прокомментировал эксперт.

Врач Денис Прокофьев добавил, что на сегодняшний день невозможно точно определить, насколько крепким будет иммунитет, выработанный в условиях «ковидного очага», и смогут ли выработанные антитела оставаться устойчивыми перед более агрессивными штаммами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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