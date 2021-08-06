В Германии всех умерших после вакцинации предложили вскрывать: получены новые ковидные данные

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В Германии всех умерших после вакцинации предложили вскрывать: получены новые ковидные данные
В Мире

Как стало известно, в Германии врачи-патологоанатомы намерены проводить вскрытие всех умерших после вакцинации от коронавируса. Они уверены: без этого невозможно будет разобраться в причинах кончины человека. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

О важности процедуры вскрытия людей, умерших после прививки от ковида, на днях заявил главный патологоанатом Гейдельбергского университета Петер Ширмахер. Основой для такого заявления послужили постоянно растущее число смертей после проведенной иммунизации. Поэтому в анатомировании специалисты видят единственное решение для установления точной причины смерти.

«В некоторых университетских клиниках уже давно проводят вскрытие больных, просто умерших от COVID-19, что помогает как можно лучше понять природу этой инфекции. Такой же способ должен быть принят и для исследования причин смерти после вакцинации — независимо от того, какая причина смерти изначально указана в документах», - отметил специалист.

Он добавил, что на сегодняшний день вскрывать труп умершего после коронавируса или вакцинации можно лишь после подтвержденного соглашения родных покойного. В то же время без анатомирования досконально изучить причину смерти не представляется возможным.

«Врач морга, который вскрывает пациента, иногда даже не в курсе, что тот был вакцинирован, и поэтому не устанавливает связь с вакцинацией, а ставит естественную причину смерти. Мы по-прежнему слишком мало знаем о последствиях вакцинации, что впоследствии может вылиться в катастрофическую картину. И хотя летальные исходы после вакцинации происходят относительно редко, их число все равно достаточно большое, чтобы перестать их игнорировать», - констатировал Ширмахер.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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