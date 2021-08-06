Возможность введения родконтроля за качеством соцпитания обсудят на форуме в Саранске

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Возможность введения родконтроля за качеством соцпитания обсудят на форуме в Саранске
Санкт-Петербург

В столице Мордовии Саранске с 24 по 25 августа пройдет организованный Общественной палатой РФ форум «Сообщество». На мероприятии будут обсуждаться вопросы родительского контроля при организации школьного питания. 

В частности, в рамках встречи состоится форсайт-сессия «Родительский контроль школьного питания: как перейти от критики к конструктивному диалогу» и круглый стол «Продовольственная безопасность в регионах: родительский контроль за качеством горячего школьного питания».

«На сегодня у нас нет реально действующего механизма родительского контроля за качеством и безопасностью питания в школах», — заявила заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе социально значимых законопроектов и правовых инициатив Светлана Казаченок.

Она также отметила, что в некоторых регионах страны созданы условия для эффективного взаимодействия родительского сообщества с организаторами питания. Лучшие из наработок будут представлены на форуме и станут основой для предложений Общественной палаты РФ по улучшению системы школьного питания. 

Проведение подобных мероприятий должно заинтересовать родителей школьников Петербурга, высказывающих крайнее недовольство качеством системы соцпитания в городе.  

В социальной сети «ВКонтакте» в прошлом учебном году появилось сообщество «Школьный ревизорро», отслеживающее ситуацию на рынке школьного питания Северной столицы.    

 

На основе поступающих жалоб в паблике составляют ежемесячный антирейтинг организаторов школьного питания. По мнению администраторов паблика «Лидером» июльского "антирейтинга" стал комбинат «ТЗБ «Петроградская», предположительно причастный к отравлению детей в ДОУ № 55 Фрунзенского района.  

В прошлые месяцы первую строчку антирейтинга занимала компания «Артис-Детское питание», на работу которой в социальных сетях поступало огромное количество жалоб. Бывшие сотрудники «Артиса» поделились со СМИ информацией о нарушениях, которые допускает руководство комбината.       

Благодаря информации, публикуемой в сообществе «Школьный ревизорро», надзорные органы неоднократно инициировали проверки в учебных заведениях. Однако, они проводятся с большой задержкой, поэтому комбинаты имеют возможность подготовиться к визиту инспекторов и устранить нарушения.  

В этом случае более эффективной представляется деятельность родительского контроля, который мог бы более оперативно реагировать на выявленные нарушения. Эту инициативу уже поддержали в Общественной палате РФ. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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