Китаист: изучение происхождения COVID-19 превратилось в борьбу разведок

Изучение происхождения COVID-19 превращается в борьбу разведок и арену для ведения пропагандистского противоборства. Такого мнения придерживается глава Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

США, как известно, настаивают на том, что коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане. Спецслужбы и власти все время публикуют доклады, которые указывают на подобный вариант развития событий.

В то же время китайская повестка дня призывает привлечь к ответственности именно Соединенные Штаты. Пекин уверен, что к возникновению коронавируса причастна лаборатория Форт-Детрик. Поэтому в ответ на публикации США о сведениях, обнаруженных в базе данных лаборатории Уханя, которые удалось получить американским спецслужбам, Китай способен выложить «сенсационную секретную информацию» о Форт-Детрике.

«С американской точки зрения — это обнародование всех данных о Китае, о китайских исследовательских программах. С китайской точки зрения — это обнародование всех данных об американских программах», — рассказал Ломанов в интервью «Ленте».

Мало того, что сейчас изучение коронавируса - это, скорее, борьба разведок, так еще присутствует и лавина взаимных обвинений. В конечном итоге, полагает китаист, это может негативно сказаться на международном сотрудничестве ученых, которые сообща все же могли бы докопаться до истины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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