Второй трейлер «Солнцепека» шокировал зрителей своей правдоподобностью

Драма, повествующая о событиях, произошедших в мае 2014 года на юго-востоке Украины, расскажет зрителям о ветеране Афганской войны Владе Новожилове, роль которого досталась актеру Александру Бухарову.

Главный герой не понаслышке знает, что такое вооруженный конфликт. После того, через что он прошел, Влад зарекся брать в руки оружие. Но молниеносно начавшаяся война не оставляет герою выбора. Наткнувшись на закрытые границы страны, он понимает, что единственный путь — защитить свою семью любыми способами.

Сюжет завязан на войне 2014 года в юго-восточной части Украины. Второй трейлер, опубликованный на официальном сайте фильма, демонстрирует шокирующие кадры, как кардинально может измениться жизнь за считанные минуты.

Размеренные сцены с гуляющими людьми сменяются пейзажами взрывов и выстрелов, уносящих сотни жизней. Война между братскими народами выглядит ужасающе реалистично.

Авторы «Солнцепека» постарались передать в фильме атмосферу кровопролитного конфликта, охватившего Донбасс в то время. Кадры завораживают и вместе с тем пугают одним осознанием, что такие страшные вещи до сих пор происходят в мире.

Премьера драмы назначена на 12 августа. Фильм покажут на большом экране в сети кинотеатров «Формула кино» по всей России. Зрители смогут своими глазами увидеть, что на самом деле происходило в Украине, и как важно не допустить этого вновь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей