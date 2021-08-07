PHE: Вакцинированные люди продолжают быть передатчиками коронавируса COVID-19

В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же переносчиками коронавируса, как и те, кто еще не привился. Об этом сообщает «Красная весна».

Так, исследование показало, что разница между числом вакцинированных и невакцинированных среди заболевших коронавирусом оказалась незначительной. Потому эксперты сделали вывод, что прививка не будет подавлять распространение инфекции в тех масштабах, на которые надеялись ранее.

В своем эксперименте ученые опирались на значение порогового цикла Ct, которое определяет, сколько циклов амплификации потребуется для того, чтобы вирус в мазке был обнаружен. Если у невакцинированных показатель достиг 17,8 циклов, то для привитых – 18 циклов, что говорит о совершенно мизерной разнице.

«Это значит, что вакцинация хоть и способна снизить общее распространение вируса, но после инфицирования разница в значениях Ct будет у привитых и непривитых ограничена», - рассказывают эксперты.

Кроме того, ранее, 22 июля, был опубликован протокол совещания группы научных советников по коронавирусу, который показал примерно такие же показатели.

«Значения порогового цикла Ct существенно снизились после того, как доминировать стал дельта-вариант вируса. Это может говорить о том, что в дальнейшем эффект вакцины против распространения индийского штамма будет ограничен», - заключили ученые.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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